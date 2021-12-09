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В 2022 году в Красноярском крае волонтёры очистят от мусора мыс Челюскин

Главная Общество
Красноярск
11:10 9 Декабря 2021
в красноярском крае, норильск, волонтеры
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В 2022 году волонтёры почистят мыс Челюскин от мусора. Организует поездку Норильское местное отделение Русского географического общества при поддержке Красноярского краевого отделения РГО. 

«За две недели добровольцы не только будут очищать берег от мусора прошлого века, но и слушать лекции по геологии, биологии и истории», – рассказывает руководитель Норильского отделения РГО Анастасия Король.

После сбора, все металлические бочки, остатки тракторов и буровых установок, а также другие отходы отправят на переработку.

«Кроме мыса Челюскин, очистка территории от подобного мусора запланирована на 2022 – 2023 годы в сельском поселении Хатанга Красноярского края. Это тоже экологический проект, одним из организаторов которого является краевое отделение РГО», – отмечает председатель Красноярского краевого отделения Русского географического общества Игорь Спириденко.

Фото: © Павел Макаров.

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