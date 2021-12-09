В Красноярском крае более 80 % умерших от коронавируса - люди старше 65 лет

По словам главного санитарного врача Красноярского края Дмитрия Горяева, в Красноярском крае заболеваемость новой коронавирусной инфекцией среди жителей старше 60 лет остаётся высокой.

Две последние недели показали, что заболеваемость среди жителей старше 60 лет в два раза выше, чем среди тех, кому меньше 30. Также у тех, кому больше 60 чаще регистрируются тяжелые формы заболевания и летальные исходы.

— В 2020 году в регионе из общего числа умерших от COVID-19 большинство — это люди старше 65 лет. Так же и в нынешнем году (более 80 %), — сказал Дмитрий Горяев.

Процент привитых старше 60 лет - 48,5 %.

Напомним, за сутки от коронавируса умерли 39 человек. Всего же с начала пандемии — 7 766.

Подтверждённых диагнозов на 8 декабря — 766. С начала пандемии — 158 585. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %.

Всего вылечили 142 080 человек (+ 721 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 53 998 жителей Красноярского края (+ 4 094 за сутки), сняты с медицинского учёта 4 417 человек.

4 396 737 тестов проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 12 530 за последние сутки).

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости