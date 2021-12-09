Енисейское речное пароходство получит 10 новых барж за 2 млрд рублей

На Самусьском судостроительно-ремонтном заводе состоялась церемония закладки партии из 10 морских барж. Они будут построены для Енисейского речного пароходства.

Участие приняли: директор департамента логистики «Норникеля» Равиль Насыбуллов, генеральный директор управляющей компании «Норникель-ЕРП» Ольга Ксанф, исполнительный директор ЕРП Евгений Грудинов и директор Самусьского судостроительно-ремонтного завода Николай Вдовенко.

Стоимость контракта — 2 млрд руб. Первые две баржи ЕРП получит уже в следующем году. Контракт на постройку судов подписали в мае. Серия из 10 несамоходных барж-площадок проекта RDB 66.68М имеет морской класс М-СП3,5 (лед30). С учётом пожеланий заказчика в проект внесли корректировки. При сохранении грузоподъемности уменьшены габариты и вес. Это позволит снизить затраты на топливо при буксировке. Длина баржи - 92 м, доковый вес — 700 т, грузоподъёмность в речных условиях — 3 000 т, в морских — 2 500 т.

— В весенний период мы планируем использовать баржи на притоках Енисея — Нижней Тунгуске, Подкаменной Тунгуске, реке Большая Хета, выполняя в том числе и программу северного завоза, а после того, как порт Дудинка и Енисейский залив освободятся ото льда, — в морских условиях, — отметил Евгений Грудинов, исполнительный директор ЕРП.

Стоит напомнить, Красноярский речной порт и Енисейское речное пароходство под управлением компании ООО «Норникель – ЕРП» ежегодно участвует в реализации программы «северного завоза», обеспечивая отдалённые районы Красноярского края топливом и продовольствием на зимний период.

По Енисею, одной из главных водных артерий Сибири, осуществляются перевозки грузов для нужд предприятий металлургической, добывающей и энергетической отраслей, жилищно-коммунальных хозяйств региона, кроме этого, реализация многих инвестиционных проектов Красноярского края невозможна без речного флота.

По контракту, Самусьский судостроительно-ремонтный завод должен передать ЕРП две баржи в 2022 году и по четыре в 2023 и 2024 гг.

— Новые суда необходимы для реализации масштабных инвестиционных проектов на Таймыре, таких как реновация Норильска, рассчитанная до

2035 года, и реализация «Серной программы» «Норникеля». Они помогут справиться со значительно возросшим грузооборотом, — рассказал директор департамента логистики «Норникеля».

По его словам строительство будет финансироваться с привлечением лизинговой схемы Сбербанка и с поддержкой Минпромторга России в виде субсидирования процентной ставки.

Кроме этого, увеличение грузопотока связано и с освоением новых месторождений природных ресурсов севера Красноярского края. На новых баржах планируют возить технику, оборудование, контейнеры, трубы, насыпные и прочие грузы для реализации новых проектов.

— У нас большая потребность во флоте, потому что спрос на речные перевозки увеличился и в ближайшее десятилетие будет расти, а пополнения флота в рабочем ядре пароходства давно не было. У Самусьского судостроительно-ремонтного завода был проект, который мы изучили и немного переработали с точки зрения того, что флот будет эксплуатироваться на Енисее. Это позволило сократить сроки реализации. Завод располагается в соседнем с нами регионе, и транспортное плечо по доставке готового флота позволило оптимизировать конечную стоимость, — подчеркнула Ольга Ксанф, директор управляющей компании «Норникель-ЕРП».

Отметим, Енисейское речное пароходство — одна из крупнейших компаний Красноярского края, лидер речных перевозок в Енисейском речном бассейне. Предприятие занимает особое место в общей транспортной системе края — это единственная организация, способная выполнять перевозки на всем протяжении водных путей от Саян до Диксона.

Самусьский судостроительно-судоремонтный завод был выбран в качестве исполнителя заказа, так как сыграли роль опыт в строительстве подобных судов и удобное местоположение предприятия. Флот ЕРП будет принимать в Дудинке, куда он будет доставлен по Северному морскому пути.

— Контракт, предусматривающий строительство 10 морских барж, позволит на три года загрузить наши производственные мощности практически на 100 %. Объём работы большой, и мы делаем всё возможное для его скорейшего выполнения - восстанавливаем оборудование и приобретаем новое, полностью укомплектовали штат предприятия и вводим две смены работы заготовительного участка. Перед коллективом завода стоит задача выполнить заказ качественно и в срок, — рассказал Николай Вдовенко директор Самусьского судостроительно-судоремонтного завода.

Фото: "Норникель"