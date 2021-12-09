Премии призёрам чемпионатов WorldSkills увеличат до полумиллиона рублей

В Красноярском крае продолжается региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В Красноярском колледже сферы услуг и предпринимательства побывал председатель правительства региона Юрий Лапшин. Мастерство на этой площадке чемпионата демонстрируют 185 школьников и студентов.

Глава Правительства отметил, что внедрение стандартов WorldSkills подняло уровень подготовки и престижность рабочих профессий.

— Движение WorldSkills сочетает соревновательность, новые технологии, искренний интерес в глазах молодёжи, востребованность выпускников среди работодателей и высокий конкурс не только на бюджетные места, но и на коммерческие, – сказал Юрий Лапшин.

Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в регионе проводится в 47 техникумах и колледжах, при этом половина из них – аккредитованные центры компетенций по развитию движения, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Работу края по организации WorldSkills Russia высоко оценили на федеральном уровне, команда успешно выступила на национальном чемпионате, завоевав 33 медали и заняв шестое место в рейтинге субъектов РФ. Кстати, ребята уже несколько лет входят в десятку сильнейших команд.