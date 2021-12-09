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В Красноярске директора лесозаготовительной организации будут судить за злоупотребление полномочиями

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Красноярск
09:20 9 Декабря 2021
в красноярском крае, красноярск, происшествия, общество, прокуратура, директор, лес
Фотография © Александр Жуковец
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С марта 2018 года по июль 2019 года генеральный директор АО «Краслесинвест» заключил с аффилированной организацией договоры заготовки и купли-продажи древесины по заниженной цене. Предприятие реализует инвестиционный проект по созданию лесоперерабатывающего комплекса в Богучанском районе. В итоге заготовленная древесина (490 тыс. куб. м) использована не по назначению реализации приоритетного инвестиционного проекта.

Причинён имущественный вред предприятию и его учредителю (государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ») - более 340 млн рублей.

Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя лесозаготовительной организации. Он обвиняется по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Уголовное дело будет направлено в суд.

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