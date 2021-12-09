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Два репортажа о Богучанской ГЭС победили в конкурсе «Энергия воды»

Главная Общество
Красноярск
08:48 9 Декабря 2021
конкурс, журналисты, энергетика, гэс
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РусГидро объявило победителей XIII ежегодного конкурса «Энергия воды» на лучшее освещение в СМИ и социальных медиа темы развития возобновляемых источников энергии в России, энергетики Дальнего Востока и деятельности РусГидро. В номинации «Лучший тележурналист»  1 место занял корреспондент теле-радиокомпании «Прима-ТВ» Евгений Шиповский, автор серии сюжетов, вышедших в эфир в апреле 2021 года. В номинации «Лучший автор» 3 место заняла Татьяна Аронова, корреспондент газеты «Комсомольская правда - Красноярск», за репортаж о работе Богучанской ГЭС и экологической акции «оБРЕГАй».

В 2006-2020 гг. победителями конкурса «Энергия воды» за публикации о Богучанской ГЭС становились авторы и творческие группы ГТРК Красноярск, СТС-Прима (г.Красноярск), журнала «Деловой квартал» и издания «Лаборатория новостей» (г.Красноярск), газеты «Советское Приангарье» (г. Кодинск), «Восточно-Сибирская правда» (г. Иркутск), а также блогеры из Новосибирска и Красноярска. В 2020 году победителем конкурса в номинации «Лучший блогер» стал Сергей Токарев – автор фото-репортажей о работе Богучанской ГЭС, акции по выпуску мальков осетра и социальных проектах энергетиков.

В 2021 году участие в конкурсе «Энергия воды» приняли 77 журналистов из разных регионов России, они прислали порядка 270 работ. В этом году в конкурс была включена спецноминация «Энергетика будущего» – за материалы о новых технологиях в электроэнергетике, построении безуглеродной экономики.

Конкурс «Энергия воды» учрежден РусГидро и проводится с 2008 года. За это время на конкурс прислано около 2 000 работ из разных регионов России, дипломантами стали более 300 журналистов и блогеров. Цели конкурса - привлечение российских СМИ к всестороннему и объективному освещению темы возобновляемых источников энергии и развития энергетики Дальнего Востока, популяризация в обществе темы необходимости модернизации энергетической отрасли, а также повышения ее энергоэффективности.

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

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