В Сухобузимском районе пьяный водитель сбил ребёнка и скрылся с места ДТП

В с. Подсопки Сухобузимского района мужчина на ВАЗ-21120 наехал на 10-летнюю девочку и скрылся. Девочка переходила проезжую часть на перекрёстке, в момент происшествия она была в одежде со световозвращающими элементами. Пострадавшую с серьёзными травмами доставили в медицинское учреждение.

Водителем оказался 26-летний местный житель, он находился за рулём в алкогольном опьянении (0,42 мг/л). Оказалось, что мужчина не имеет водительских прав. Кстати, в сентябре он уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Возбуждено уголовное дело, по ст. 264.1 «Управление ТС в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию» УК РФ, наказание по статье - до 7 лет лишения свободы. Собран и административный материал по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся», а также ряд административных материалов, за которые водитель заплатит штраф более 15 тысяч рублей.

Фото: 24.мвд.рф