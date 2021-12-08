Кассир «Альфа-банка» из Красноярского края присвоила 15 млн рублей

Полиция Красноярского края ищет кассиршу одного из магазинов Ачинска. Женщину подозревают в краже 15 млн рублей, 49,5 тыс. долларов и 49,2 тыс. евро из офиса «Альфа-банка». Пресс-служба краевого МВД выпустила ориентировку:

На вид: 28-30 лет, плотного телосложения, рост 160-165 см, волосы прямые темно-русые (окрашены с оттенком светлого), средней длины, глаза разного цвета (левый – зеленый, правый – коричневый).

Имеющуюся информацию просим сообщать в полицию по телефонам 8(39151)97-102 или 102.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ, санкция этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.