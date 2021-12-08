Полиции разрешили вскрывать авто и квартиры без ведома владельцев

Государственная Дума РФ в третьем чтении приняла закон, расширяющий полномочия полиции. Теперь оперативники смогут вскрывать авто и квартиры, если это необходимо для спасения жизни, изъятие оружия или наркотиков или проверке сообщения об угрозе теракта. Ранее такие полномочия были у сотрудников Росгвардии.

При этом, из закона убрали полномочия по применению оружия и норму об освобождении от ответственности за действия при исполнении. Иначе говоря, каждый досмотр квартиры и машины полицейский должен будет обосновать позднее.

Также уточнили статью 16 закона «О полиции», где сказано, что стражи правопорядка имеют право оцеплять места происшествий и досматривать граждан и транспортные средства в границах оцепления. В оцепление могут включаться не только отдельные здания и участки местности, но и территории.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майше