В Красноярске на улице Дубровинского построят подземный переход с туалетом

В Красноярске на улице Дубровинского построят тёплый подземный переход с туалетом. Сейчас проект на госэкспертизе. Проект – часть обширной реконструкции Театральной площади.

«Подземный переход будет двухуровневым. Через первый уровень можно попасть на открытую парковку возле Коммунального моста. Со второго – на набережную Енисей либо на на подземную парковку», – рассказывает руководитель МКУ «Управление капитального строительства» Юрий Шестопалов.

Внутри перехода будут тёплые туалетные комнаты, помещения для охраны, небольшое кафе или торговый павильон. Для удобства мам с колясками и инвалидов спуск оборудуют пандусами. Подсветку объекта выполнят в едином стиле с освещением Театральной площади.

Строительство перехода реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». К строительно-монтажным работам планируется приступить уже в 2022 году.