В 2021 году любители превышать скорость разгонялись на дорогах Красноярского края до 198 км/ч

В ГИБДД Красноярского края рассказали о самых быстрых нарушителях скоростного режима, сообщает NGS24.RU. В 2021 году в краевой столице зафиксировали 1,5 миллиона нарушений ПДД.

В этом году нет рекордсменов с превышением скорости в 200 и выше километров в час. В основном любители быстрой езды выжимали из своих авто скорость в 196-198 км/ч.

Так, на 11 километре Енисейского тракта поймали Range Rover, а второго гонщика – на белой Skoda Octavia засняли на федеральной трассе «Сибирь» в районе Ачинска.

Напомним, что рекордом прошлого года была отметка в 214 км/ч.

Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости