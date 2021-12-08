Ещё 766 жителей Красноярского края заболели коронавирусом

За сутки от коронавируса умер 39 человек. Всего же с начала пандемии — 7 766.

Подтверждённых диагнозов на 8 декабря — 766. С начала пандемии — 158 585. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %.

Всего вылечили 142 080 человек (+ 721 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 53 998 жителей Красноярского края (+ 4 094 за сутки), сняты с медицинского учёта 4 417 человек.

4 396 737 тестов проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 12 530 за последние сутки).

Напомним, в Красноярском крае первым компонентом вакцинирован 1 млн 200 тыс жителей, завершили курс вакцинации 1 млн 133 тыс (коллективный иммунитет - 54 %). Ревакцинацинировались 133 тысячи человек.

Самые высокие темпы вакцинации в Шарыповском районе. Там процент привитого взрослого населения достиг 80 %, а неделю назад такого показателя достигли в пос. Кедровый.

Отстают в Канском (43,4 %), Курагинском (45,5 %) и Козульском (45,3 %) районах.

Города, лидирующие по темпам вакцинации - Дивногорск и Красноярск (59 %). В Красноярске за неделю впервые вакцинировались 14 тысяч человек.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости