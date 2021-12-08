TikTok вошел в тройку самых популярных соцсетей в Красноярском крае

TikTok поднялся на третье место среди самых популярных соцсетей в России, обогнав Одноклассники. Первое место занимает Instagram, второе – ВКонтакте. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав мобильный интернет-трафик пользователей соцсетей в 2021 году.

За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в соцсетях удвоился. В Красноярском крае в рейтинге соцсетей первое место занимает ВКонтакте, на него приходится 32,4% трафика. Instagram пока удерживает вторую позицию с долей 27,4%, но его стремительно догоняет TikTok – 26,9%. На четвертом и пятом месте находятся Одноклассники и Facebook, на которые пользователи расходуют 10% и 3,3% мобильных данных соответственно.

Самый высокий показатель прироста продемонстрировал TikTok. В 2021 году мобильный интернет-трафик на платформе в целом по стране увеличился более чем в два раза, а в Красноярском крае – в три раза. Специалисты МегаФона объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности коротких видео. Показатели в Instagram подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 53%.

По подсчётам специалистов МегаФона, в среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки, для ВКонтакте этот показатель составляет 107 Мб, для TikTok 225 Мб.

Самая активная аудитория у ВКонтакте – ежедневно её посещают 73% пользователей соцсети. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, TikTok – 35%.

Фото: МегаФон

По материалам МегаФона