Руководитель ЗАГСа в Красноярске получила 5 лет тюрьмы за подделку свидетельств о рождении

Как сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края, с января по май 2015 года злоумышленница получила от четырёх красноярцев взятки (более 60 тыс рублей) за внесение в государственный реестр недостоверных сведений о рождении 6 детей вне медучреждения, которые на самом деле рождены не были. После этого подсудимая выдала фиктивные свидетельства о рождении. Взяткодатели получили материнские капиталы.

Кировский районный суд г. Красноярска вынес приговор руководителю территориального отдела агентства записи актов гражданского состояния. Женщину признали виновной по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Суд приговорил злоумышленницу к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в 600 тыс рублей и с лишением права занимать определённые должности на 2 года 6 месяцев.

Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо