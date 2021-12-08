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Иностранцам разрешили заселяться в гостиницы Красноярского края

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Красноярск
19:35 8 Декабря 2021
красноярск, эпидемия
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Глава Красноярского края Александр Усс внёс поправки в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. По новым правилам, иностранцам дадут возможность жить в гостиницах, домах отдыха, пансионатах и других подобных заведениях. Для этого нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест и паспорт. 

Кроме этого, теперь информацию о том, что для прохода в заведение необходим QR-код нужно указывать на входе. 

Напомним, что сертификат о вакцинации вас могут спросить в:

  • Кафе и ресторанах;
  • ТРЦ
  • учреждениях культуры
  • салонах красоты и фитнесс-центрах
  • на выставках и конгрессах.

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин 

 
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