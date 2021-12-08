Иностранцам разрешили заселяться в гостиницы Красноярского края

Глава Красноярского края Александр Усс внёс поправки в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. По новым правилам, иностранцам дадут возможность жить в гостиницах, домах отдыха, пансионатах и других подобных заведениях. Для этого нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест и паспорт.

Кроме этого, теперь информацию о том, что для прохода в заведение необходим QR-код нужно указывать на входе.

Напомним, что сертификат о вакцинации вас могут спросить в:

Кафе и ресторанах;

ТРЦ

учреждениях культуры

салонах красоты и фитнесс-центрах

на выставках и конгрессах.

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин