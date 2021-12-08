8 декабря
Красноярск
погода -14 °C
73.85
 
€ 83.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Жителя Ачинска будут судить за серию краж из супермаркетов

Главная Общество
Красноярск
16:06 8 Декабря 2021
общество, происшествия, ачинск, кража, магазины, суд, мвд
версия для печати Ico_print

Как сообщается на сайте МО МВД России “Ачинский” 33-летний мужчина в течение месяца посетил несколько торговых точек города и похитил товарно–материальные ценности на сумму более 3 000 рублей. Так как в этом году он привлекался к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение» за хищение товаров из продуктового магазина, совершённые деяния в супермаркетах рассматривались в рамках уголовного кодекса.

Уголовное дело по пяти эпизодам преступной деятельности по ст. 158.1 УК РФ направлено в суд. Максимальное наказание по статье - лишение свободы на срок до одного года.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости полиция

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Кассир «Альфа-банка» из Красноярского края присвоила 15 млн рублей

Кассир «Альфа-банка» из Красноярского края присвоила 15 млн рублей

8 Декабря 2021 г.
Полиция выпустила ориентировку
Новости Красноярска: Полиции разрешили вскрывать авто и квартиры без ведома владельцев

Полиции разрешили вскрывать авто и квартиры без ведома владельцев

8 Декабря 2021 г.
Ранее такие полномочия были у сотрудников Росгвардии
Новости Красноярска: Иностранцам разрешили заселяться в гостиницы Красноярского края

Иностранцам разрешили заселяться в гостиницы Красноярского края

8 Декабря 2021 г.
Для этого нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест и паспорт
Новости Красноярска: В Красноярске на улице Дубровинского построят подземный переход с туалетом

В Красноярске на улице Дубровинского построят подземный переход с туалетом

8 Декабря 2021 г.
Проект – часть обширной реконструкции Театральной площади
Новости Красноярска: В 2021 году любители превышать скорость разгонялись на дорогах Красноярского края до 198 км/ч

В 2021 году любители превышать скорость разгонялись на дорогах Красноярского края до 198 км/ч

8 Декабря 2021 г.
Камеры зафиксировали 1,5 миллиона нарушений
Новости Красноярска: Ещё 766 жителей Красноярского края заболели коронавирусом

Ещё 766 жителей Красноярского края заболели коронавирусом

8 Декабря 2021 г.
Коллективный иммунитет в регионе - 54 %
Новости компаний
07/12
Названы 3 самые популярные криптовалюты среди россиян
02/12
Что значит — обновить котел на ТЭЦ? Считаем в тоннах, людях и годах
02/12
Cбер принял участие в праздновании юбилея экономического факультета СФУ
02/12
Рефинансирование от банка «Тинькофф» — замена дорогого кредита дешёвым
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В московском МФЦ застрелили двух человек

В московском МФЦ застрелили двух человек

8 Декабря 2021 г.
Стрелка задержал безоружный полицейский
Новости Красноярска: Министр строительства Красноярского края назвал причины роста цен на жильё

Министр строительства Красноярского края назвал причины роста цен на жильё

5 Декабря 2021 г.
Стоимость 1 кв метра жилья - 90 642 рублей
Новости Красноярска: В Красноярске женщина уговорила мужчину слезть с балкона

В Красноярске женщина уговорила мужчину слезть с балкона

4 Декабря 2021 г.
Мужчина был аккуратно одет, не пьяный
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru