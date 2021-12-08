Жителя Ачинска будут судить за серию краж из супермаркетов

Как сообщается на сайте МО МВД России “Ачинский” 33-летний мужчина в течение месяца посетил несколько торговых точек города и похитил товарно–материальные ценности на сумму более 3 000 рублей. Так как в этом году он привлекался к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение» за хищение товаров из продуктового магазина, совершённые деяния в супермаркетах рассматривались в рамках уголовного кодекса.

Уголовное дело по пяти эпизодам преступной деятельности по ст. 158.1 УК РФ направлено в суд. Максимальное наказание по статье - лишение свободы на срок до одного года.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости полиция