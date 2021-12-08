Кричащие промоутеры и рекламные баннеры в центре Красноярска раздражают горожан

Горожане Красноярск пожаловались на кричащих в центре Красноярска промоутеров и рекламные конструкции. Владельцы выставляют их прямо на тротуар, поэтому Администрация города смогла их убрать по закону. А вот на крикунов это не распространяется.

На улице Перенсона так рекламируют магазин одежды. На одной стороне дороги стоял баннер, на другой – мужчина с громкоговорителем. Сами магазины украшены воздушными шарами для большей заметности.

Красноярцы недовольны таким рекламным подходом.

«Это не реклама, это жуть, стоят орут всякую бредятину, прям на стремянке на светофоре, где стояла я и люди, а он стоит и орёт. Жуть слов нет», — отметил один из жителей города под постом на странице Центрального района в Инстаграм.

В администрации Центрального района пояснили, что запретить предпринимателям нанимать промоутеров с громкоговорителями не могут, ведь работают они с разрешённое законом время с 09:00 до 22:00. При этом, самовольное размещение рекламных баннеров на муниципальной земле – это уже нарушение, поэтому их стараются оперативно убирать.

Фото: © instagram.com/krs_raion_c/