Более 6,5 тысячи жителей Красноярского края смогли найти работу

С помощью тренингов по самопрезентации, помощи в составлении резюме, консультации по контролю уровня стресса краевой службы занятости свыше 6,5 тысячи жителей в этом году смогли найти работу, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

— Я воспользовалась многими услугами центра. Они подготовили меня к выходу на новое место работы. На тренинге по соцадаптации мы с психологом разобрали мои ошибки на собеседованиях, а также выявили сильные стороны. Мне помогли определиться со сферой деятельности. А ещё организовали повышение квалификации. Я закончила курсы на специалиста по ценообразованию. Работаю теперь в торговой компании, – поделилась жительница Красноярска.

— Услуга особенно актуальна для людей имеющих длительный перерыв в стаже или для тех, кто ищет работу впервые. Некоторые после семинаров решаются открыть бизнес. Консультация может быть индивидуальной, групповой и в онлайн-формате, - отметил Виктор Новиков, руководитель агентства труда и занятости населения края.

Фото: пресс-служба агентства труда и занятости населения Красноярского края