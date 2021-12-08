Лесные инспекторы Красноярского края патрулируют леса в преддверии Нового года

Лесные инспекторы совместно с сотрудниками полиции продолжают патрулировать леса для предотвращения незаконных рубок хвойных деревьев в преддверии новогодних праздников, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Рейды проходят ежедневно. На автодорогах дежурят госавтоинспекторы. Они проверяют документы у перевозящих хвойный молодняк.

Специалисты напоминают, самостоятельная заготовка хвойных деревьев к Новому году запрещена. Нарушителям грозит штраф от 3 до 300 тысяч рублей, а также уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы сроком до 7 лет.

— Согласно закону, заготавливать хвойные деревья к новогодним праздникам могут только предприниматели по результатам открытого аукциона, лесничества, арендаторы лесных участков. Для этих целей министерство подбирает участки для расчистки, где не нужно сохранять подрост и насаждения, как правило, квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы. Рекомендуем приобретать хвойные деревья в лесничествах, а также на ёлочных базарах, которые начнут работать в третьей декаде декабря, - рассказал заместитель министра лесного хозяйства Анвар Бикбов.

О фактах незаконной заготовки хвойных молодняков можно сообщать по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или полиции или через мобильное приложение «Берегите лес».

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости