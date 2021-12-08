8 декабря
Красноярск
погода -9 °C
74.14
 
€ 83.71
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Лесные инспекторы Красноярского края патрулируют леса в преддверии Нового года

Главная Общество
Красноярск
15:04 8 Декабря 2021
общество, в красноярском крае, рейды, леса, елка, штрафы
версия для печати Ico_print

Лесные инспекторы совместно с сотрудниками полиции продолжают патрулировать леса для предотвращения незаконных рубок хвойных деревьев в преддверии новогодних праздников, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Рейды проходят ежедневно. На автодорогах дежурят госавтоинспекторы. Они проверяют документы у перевозящих хвойный молодняк.

Специалисты напоминают, самостоятельная заготовка хвойных деревьев к Новому году запрещена. Нарушителям грозит штраф от 3 до 300 тысяч рублей, а также уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы сроком до 7 лет.

— Согласно закону, заготавливать хвойные деревья к новогодним праздникам могут только предприниматели по результатам открытого аукциона, лесничества, арендаторы лесных участков. Для этих целей министерство подбирает участки для расчистки, где не нужно сохранять подрост и насаждения, как правило, квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы. Рекомендуем приобретать хвойные деревья в лесничествах, а также на ёлочных базарах, которые начнут работать в третьей декаде декабря, - рассказал заместитель министра лесного хозяйства Анвар Бикбов.

О фактах незаконной заготовки хвойных молодняков можно сообщать по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или полиции или через мобильное приложение «Берегите лес».

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Более 6,5 тысячи жителей Красноярского края смогли найти работу

Более 6,5 тысячи жителей Красноярского края смогли найти работу

8 Декабря 2021 г.
Некоторые после семинаров службы занятости решили открыть собственный бизнес
Новости Красноярска: Кричащие промоутеры и рекламные баннеры в центре Красноярска раздражают горожан

Кричащие промоутеры и рекламные баннеры в центре Красноярска раздражают горожан

8 Декабря 2021 г.
Рекламу быстро убирают, но с люди работают в установленное законом время
Новости Красноярска: В Красноярском крае наблюдается инфляция взяток

В Красноярском крае наблюдается инфляция взяток

8 Декабря 2021 г.
Средний размер взятки в 2021 году составил более 740 тысяч рублей
Новости Красноярска: Благодаря прокуратуре в Канском районе индивидуальный предприниматель выплатил зарплаты 50 работникам

Благодаря прокуратуре в Канском районе индивидуальный предприниматель выплатил зарплаты 50 работникам

8 Декабря 2021 г.
Сумма задолженности - 2,4 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярском крае разрабатывают программу для выявления фальшивых QR-кодов

В Красноярском крае разрабатывают программу для выявления фальшивых QR-кодов

8 Декабря 2021 г.
Владельцев подделок будут штрафовать
Новости Красноярска: Красноярец погасил долги, чтобы не лишиться Range Rover

Красноярец погасил долги, чтобы не лишиться Range Rover

8 Декабря 2021 г.
Мужчина накопил 99 штрафов за нарушения ПДД
Новости компаний
07/12
Названы 3 самые популярные криптовалюты среди россиян
02/12
Что значит — обновить котел на ТЭЦ? Считаем в тоннах, людях и годах
02/12
Cбер принял участие в праздновании юбилея экономического факультета СФУ
02/12
Рефинансирование от банка «Тинькофф» — замена дорогого кредита дешёвым
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Житель Красноярска отогрел и накормил потерявшегося 12-летнего мальчика

Житель Красноярска отогрел и накормил потерявшегося 12-летнего мальчика

4 Декабря 2021 г.
Мальчик просил у прохожих телефон, чтобы позвонить маме, но все отказывали
Новости Красноярска: В Красноярском крае на трассе загорелся бензовоз

В Красноярском крае на трассе загорелся бензовоз

4 Декабря 2021 г.
Водитель успел покинуть автомобиль
Новости Красноярска: Министр строительства Красноярского края назвал причины роста цен на жильё

Министр строительства Красноярского края назвал причины роста цен на жильё

5 Декабря 2021 г.
Стоимость 1 кв метра жилья - 90 642 рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru