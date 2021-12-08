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В Красноярском крае наблюдается инфляция взяток

Главная Общество
Красноярск
15:00 8 Декабря 2021
красноярск, полиция, взятка
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В Красноярском крае растёт стоимость взяток. По словам начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий, средний размер взятки, зарегистрированный сотрудниками полиции в 2021 году составил более 740 тысяч рублей.

За весь 2021 год сотрудники полиции поставили на учёт больше 300 фактов коррупции – это 2/3 от общего количества выявленных преступлений. При этом 215 относятся к тяжким и особо тяжким, а 117 – совершены в крупном размере. 

«Мы боремся с любыми проявлениями коррупции на всех уровнях вертикали власти, используя для этого весь спектр механизмов. У нас имеются возможности анализировать доходы и расходы должностных лиц региональной власти, в том числе путем использования ресурсов Росфинмониторинга», - отметил Александр Речицкий.

Совместная работа позволила возбудить 52 уголовных дела в отношении чиновников государственных органов власти и местного самоуправления края. Самыми коррумпированными оказались Красноярск, Канск, Ачинск и Шарыповский район.

Например, один из шарыповских бизнесменов предложил взятку в размере 400 тысяч рублей одному из сотрудников местной полиции. Страж правопорядка отказался от такого щедрого предложения. 

«Кроме того, Главком продолжается наступательная работа по повышению антикоррупционной устойчивости личного состава, благодаря чему сотрудники нашего ведомства с регулярно отказываются от незаконного денежного вознаграждения», - подчеркнул начальник ГУ МВД России по краю.

Общая сумма переданного и полученного незаконного вознаграждения по краю составила более 22 миллионов рублей. Самой большой взяткой в 2021 году был автомобиль «Лексус» стоимостью 6 800 000 рублей.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

 

 

 

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