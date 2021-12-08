В Красноярском крае эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 84 %

Показатель заболеваемости с 29 ноября по 5 декабря - 106,7 на 10 тысяч человек. Темп прироста по отношению к предыдущей неделе - 7,9%, сообщил главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев. Эпидемический порог сейчас превышен на 84%.

Больше половины заболевших (61,5 %) проживают в Красноярске.

Доля вирусов гриппа А (H3N2) в общей структуре положительных находок респираторных вирусов — 19 %, вируса гриппа В - 0,5 %.

Школы могут временно переводить учеников на дистанционное обучение, если по причине заболевания отсутствуют более 20 % учеников.

Фото: © Наталья Горшакова / РИА Новости