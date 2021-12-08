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В Норильске расследуют уголовное дело о загрязнении почвы

Главная Общество
Красноярск
13:35 8 Декабря 2021
происшествия, норильск, общество, экология, мусор, расследование
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Во время проверки на участке тундры в районе Кайеркан города Норильска было обнаружено несанкционированное складирование отходов бытового, строительного мусора, металлических конструкций и агрегатов, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Лабораторные исследования почвы показали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ по металлам от 1,1 до 12 раз. Площадь загрязнения - свыше 7,5 гектаров. Предварительный размер причинённого ущерба почве - 270 миллионов рублей.

Устанавливаются лица, причастные к загрязнению.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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