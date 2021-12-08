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В Красноярском крае 212 многодетных семей получили материальную помощь на развитие личных подсобных хозяйств

Главная Общество
Красноярск
13:14 8 Декабря 2021
общество, в красноярском крае, выплаты, многодетные
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В этом году в Красноярском крае 212 многодетных семей получили материальную помощь на развитие личных подсобных хозяйств (13,6 млн рублей). Больше всего таких семей проживает в Иланском, Курагинском, Манском, Уярском, Ужурском, Минусинском районах и в городе Минусинске.

Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, с 2016 года в регионе многодетные семьи со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум, могут получить до 70 тысяч рублей на покупку скота, птицы, посадочного материала, сельхозоборудования и другое.

— За шесть лет краевой инициативой воспользовались 1 074 многодетные семьи. Для многих из них адресная помощь стала хорошим стартом для выхода из трудной жизненной ситуации, - рассказала Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

С этого года у людей с невысоким доходом (независимо от количества членов семьи) появилась возможность получить 100 или 250 тысяч рублей, заключив социальный контракт.

Шесть семей, получивших по 70 тысяч рублей на развитие ЛПХ, решили воспользоваться и средствами по социальному контракту.

— В начале года на 70 тысяч рублей мы купили четырёх бычков и корма для них. Заключив дополнительно соцконтракт на 100 тысяч рублей, наше подсобное хозяйство увеличилось на одну корову, нескольких телят и поросят. Теперь мы обеспечены продуктами и можем продавать излишки, – поделилась Оксана Мамонова, мама пятерых детей из Балахтинского района.

Фото: © Мария Ленц 
 

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