В Красноярском крае выросло число браков и разводов

По данным Красноярскстата, в Красноярском крае с января по октябрь поженились 17 111 пар. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число браков увеличилось на 23 %.

Разводов же за 10 месяцев 12 487, что тоже больше на 20,5 %, если сравнивать с прошлым годом.

На 1 000 браков примерно пришлось 730 разводов.

В Хакасии число браков выросло на 14 %, а число разводов увеличилось всего на 5,9 % (в среднем на 1 000 браков 745 разводов).

В Тыве число разводов выросло на 78,2 %, а количество браков уменьшилось на 1,4 % (на 1 000 браков 659 разводов).

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края