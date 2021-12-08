Красноярские инспекторы ГИБДД выявили более 400 нарушений ПДД водителями маршруток

На протяжении двух недель в Красноярске дорожные полицейские проводили спецоперацию «Пассажирский транспорт».

Сотрудники ГИБДД выявили больше 400 нарушений правил безопасности на дороге водителями пассажирского транспорта, из которых 84 факта управления транспортным средством при наличии неисправностей, при которых эксплуатация запрещена, 1 автобус был помещён на спецстоянку с неисправным рулевым управлением. Также было выявлено 78 нарушений правил перевозки пассажиров, 16 фактов разговора по телефону во время вождения, а также 4 проезда на «красный».

Сотрудники ГИБДД регулярно проверяют общественный транспорт. Сообщать о нарушениях ПДД, а также в случаях, если состояние водителя маршрутки вызывает опасения (заметны усталость или признаки опьянения) необходимо в дежурное отделение полка ДПС по телефону 226-85-91.