В Красноярске резко похолодает до -18 градусов

По прогнозу Гидрометцентра, в среду днём будет до -9° С, ночью похолодает до -18° С.
В четверг днём прогнозируют -13° С, ночью — -10° С.
В пятницу будет -10° С.
В выходные потеплеет — -4° С — -9° С.
Всю неделю будет идти небольшой снег.
Водителям важно выдерживать умеренную дистанцию между транспортными средствами, безопасную скорость и вести автомобиль с максимальной осторожностью. При выезде на полосу встречного движения, нужно убедиться в безопасности. Перед поездкой стоит проверять техническое состояние автомобиля.
При возникновения нештатных ситуаций на загородных трассах звоните по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112.
Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости