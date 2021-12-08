В Красноярске резко похолодает до -18 градусов

По прогнозу Гидрометцентра, в среду днём будет до -9° С, ночью похолодает до -18° С.

В четверг днём прогнозируют -13° С, ночью — -10° С.

В пятницу будет -10° С.

В выходные потеплеет — -4° С — -9° С.

Всю неделю будет идти небольшой снег.

Водителям важно выдерживать умеренную дистанцию между транспортными средствами, безопасную скорость и вести автомобиль с максимальной осторожностью. При выезде на полосу встречного движения, нужно убедиться в безопасности. Перед поездкой стоит проверять техническое состояние автомобиля.

При возникновения нештатных ситуаций на загородных трассах звоните по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости