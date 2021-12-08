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Капитан ФК «Енисей»: «Желаю Треневу удачи»

Главная Общество
Красноярск
12:00 8 Декабря 2021
общество, красноярск, спорт, футбол
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  Капитан «Енисея» Егор Иванов в эксклюзивном интервью прокомментировал отставку главного тренера команды Виктора Тренева, который накануне расторг контракт с красноярцами. По словам полузащитника, уход наставника стал неожиданностью.          

- Испытываю небольшой шок, только с тренером сработались, все было хорошо. Понятно, что мы не знаем все причины и нюансы, сложно предположить, что будет дальше. Никаких предпосылок ухода Виктора Владимировича не было, может быть, это его личное решение. В любом случае хотелось бы пожелать ему удачи, - сообщил Иванов.

Откровенное  интервью с Егором Ивановым читайте на sibnovosti.ru в ближайшую пятницу.

Фото: ФК "Енисей"/instagram

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