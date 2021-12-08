Капитан ФК «Енисей»: «Желаю Треневу удачи»

Капитан «Енисея» Егор Иванов в эксклюзивном интервью прокомментировал отставку главного тренера команды Виктора Тренева, который накануне расторг контракт с красноярцами. По словам полузащитника, уход наставника стал неожиданностью.

- Испытываю небольшой шок, только с тренером сработались, все было хорошо. Понятно, что мы не знаем все причины и нюансы, сложно предположить, что будет дальше. Никаких предпосылок ухода Виктора Владимировича не было, может быть, это его личное решение. В любом случае хотелось бы пожелать ему удачи, - сообщил Иванов.