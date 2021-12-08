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В Железногорске мужчина украл 3 тонны металла с территории строящегося дома, чтобы купить алкоголь и продукты

Главная Общество
Красноярск
11:45 8 Декабря 2021
общество, происшествия, железногорск, кража, мвд
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56-летний мужчина рассказал в полиции, что он хранил трубы и отопительные регистры на неогороженной территории строящегося им дома, но однажды обнаружил пропажу металлических изделий на сумму 160 тысяч рублей. 

Сотрудники полиции во время осмотра территории обнаружили следы транспорта, не схожие со следами автомобиля потерпевшего, и другие вещественные доказательства. 

Подозреваемым оказался ранее судимый 32-летний мужчина. Он во всём признался и рассказал, что вывозить металл помогал знакомый. Мужчина пояснил, что работал на строительстве и якобы хочет забрать своё имущество. Металл злоумышленник сдал, получив 35 тысяч рублей. Деньги он потратил на алкоголь и продукты. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы. 

Злоумышленника заключили под стражу.

Фото: 24.мвд.рф

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