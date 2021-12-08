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В Красноярске будут судить мужчину, укравшего у возлюбленной две шубы и золотую цепочку

Главная Общество
Красноярск
11:17 8 Декабря 2021
происшествия, общество, красноярск, кража
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В сентябре в полицию обратилась 60-летняя жительница Красноярска. Как оказалось, из её квартиры пропали две норковые шубы и золотая цепочка. Материальный ущерб - более 90 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Потерпевшая рассказала, что накануне она познакомилась с мужчиной, который за ней ухаживал. В гостях у него женщина заснула, но, когда проснулась, нового спутника в квартире не было, поэтому она приняла решение уйти к себе домой, где и обнаружила пропажу своих вещей.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина специально арендовал квартиру и, воспользовавшись случаем, похитил ключи от квартиры потерпевшей. Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый 36-летний красноярец.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье - 6 лет лишения свободы.

Материалы дела с обвинительным заключением переданы в суд.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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