В Красноярске будут судить мужчину, укравшего у возлюбленной две шубы и золотую цепочку

В сентябре в полицию обратилась 60-летняя жительница Красноярска. Как оказалось, из её квартиры пропали две норковые шубы и золотая цепочка. Материальный ущерб - более 90 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Потерпевшая рассказала, что накануне она познакомилась с мужчиной, который за ней ухаживал. В гостях у него женщина заснула, но, когда проснулась, нового спутника в квартире не было, поэтому она приняла решение уйти к себе домой, где и обнаружила пропажу своих вещей.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина специально арендовал квартиру и, воспользовавшись случаем, похитил ключи от квартиры потерпевшей. Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый 36-летний красноярец.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье - 6 лет лишения свободы.

Материалы дела с обвинительным заключением переданы в суд.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков