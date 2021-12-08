Погрузка на железной дороге в Красноярском крае составила 40,6 млн тонн в январе–ноябре

В январе–ноябре 2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Красноярском крае составила 40,6 млн тонн, что на 2,7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

За одиннадцать месяцев 2021 года со станций Красноярской железной дороги в Красноярском крае отправлено:

каменного угля – 24,8 млн тонн (+2,1% к уровню января–ноября 2020 года);

нефти и нефтепродуктов – 4,7 млн тонн (-20,9%);

лесных грузов – 2,2 млн тонн (-0,6%);

руды цветной и серного сырья – 1,3 млн тонн (-13,4%);

зерна – 1 млн тонн (+9,1%);

цветных металлов – 856,4 тыс. тонн (+2,9%);

строительных грузов – 762,2 тыс. тонн (-21%);

цемента – 696,6 тыс. тонн (+3,9%);

химикатов и соды – 376,5 тыс. тонн (-0,2%).

Напомним, в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.

В целом за январь–ноябрь 2021 года погрузка на КрасЖД составила 71,3 млн тонн, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 0,3%.