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Красноярские депутаты обсудили федеральный закон о QR-кодах

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Красноярск
10:53 8 Декабря 2021
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Фотография © admkrsk.ru
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На заседании комитета по охране здоровья и социальной политике депутаты рассмотрели отзывы, предложения и замечания на проект ФЗ № 17357-8 «О внесении изменений в ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», сообщается на сайте законодательного Собрания Красноярского края.

Алёна Миронова, заместитель председателя комитета подчеркнула, что проект расширяет понятия и включает в него людей с медотводами, военнослужащих, иностранцев, привитых вакцинами других государств. В законопроекте указывается и на право требовать документы, удостоверяющие личность. В проекте нет ограничений, которые касаются общественного транспорта. Действие законопроекта - до июня 2022 года.

Дмитрий Горяев отметил, что регион два года находится в сложной ситуации с коронавирусом. Единственный вариант по снижению заболеваемости — это вакцинация. По мнению Уполномоченного по правам человека в крае Марка Денисова, вопрос вызывает общественное напряжение из-за ошибочности убеждения о нарушении личных прав. По мнению Марка Денисова права неотделимы от обязанностей и право на сохранение здоровья и жизни есть у каждого, а не только у противников вакцинации.

Ресторатор Александр Митраков обозначил проблемы среднего и малого бизнеса. Ограничительные меры бьют по предпринимателям. В законопроекте должны быть учтены интересы всех людей.

Представители медицинского сообщества высказались в поддержку документа.

Проект поддержали некоммерческие организации, которые работают с людьми с ограниченными возможностями здоровья, имеющими пожизненные противопоказания к вакцинации. Для них документ предусматривает медотвод как возможность посещать, к примеру, реабилитационные мероприятия.

Депутаты обозначили проблемы, с которыми к ним обращаются. После изучения и анализа обращений, сформулированы предложения в проект федерального закона - определение дополнительной категории для людей с высокими титрами антител, большинство которых перенесли болезнь бессимптомно или в лёгкой форме дома; поддержка для малого и среднего предпринимательства из-за возрастающей финансовой нагрузки, функционирование в том числе и электронного вариант QR-кода, определение порядка для оспаривания решений в связи с отказом в медотводе, возможность получить противникам QR-кодов документ государственного образца.

После обсуждения депутаты поддержали предложения, которые учитывают пожелания граждан. Решение направят в Госдуму. 

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