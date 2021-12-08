Красноярское предприятие «Борус» запустит производство техники для импортозамещения

Предприятие запустит серийное производство фронтальных погрузчиков и увеличит выпуск навесного оборудования к ним и другой спецтехники. Для этого «Борусу» выделен займ Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) 200 млн рублей. Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) даёт возможность российским предприятиям получить льготные займы для запуска производств уникальных отечественных продуктов и аналогов передовых международных разработок. Займы предоставляются под 1 % и 3 % годовых сроком до 7 лет в объёме от 5 млн до 2 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

В планах ежегодно выпускать 24 погрузчика под брендом Borus грузоподъёмностью от 3 до 5 тонн в среднем ценовом сегменте. Уровень локализации красноярских погрузчиков составит 70 %. Сейчас зарубежные производители занимают более 90 % рынка фронтальных погрузчиков в России. Новое производство поможет снизить долю импорта.

Также компания наладит выпуск новых и увеличит производство выпускаемого навесного оборудования для экскаваторов, погрузчиков и другой спецтехники.

Основные заказчики фронтальных погрузчиков - строительные компании, предприятия горнодобывающей и карьерной отраслей, складские предприятия, организации сельского и лесного хозяйства. Будет создано 78 рабочих мест.