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Первый земельный участок в Норильске застроят с помощью нового механизма комплексной застройки территории

Главная Общество
Красноярск
10:17 8 Декабря 2021
общество, норильск, строительство, развитие
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Новый механизм комплексной застройки предполагает возведение на участке не только жилого массива, но и строительство необходимой инфраструктуры, объектов социального назначения и др., сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Строительство будет проходить на 114 тыс кв. метров в Оганере (в районе улиц Озёрная и Югославская). В 2022-2029 гг. на участке предстоит построить три одноподъездных и пять трёхподъездных домов, школу на 1 100 мест и детский сад на 270 мест. Уже объявлен конкурс по определению застройщика.

До 2024 года и на перспективу до 2035 года на развитие Норильска будет выделено свыше 120 млрд рублей (24 млрд рублей из федерального бюджета, 14,7 млрд рублей – из краевого бюджета и 81,3 млрд рублей – средства компании «Норильский никель»).

В городе снесут 45 аварийных зданий и построят более 80 домов. 1 860 семей получат социальные выплаты на покупку жилья в районах с благоприятными климатическими условиями. Также запланировано строительство поликлиники. Кроме этого, проведут реконструкцию здания для детского сада на 236 мест и центра социального обслуживания.

В комплексном плане социально-экономического развития – термостабилизация грунтов под 51 многоквартирным домом, капремонт более 660 км сетей коллекторного хозяйства, а также более 250 км энергосетей, благоустройство трёх общественных территорий и шести дворов, строительство пожарного депо, плотины на реке Норильской.

— Масштабный проект только начинается. До 2035 года будем проводить реновацию жилого фонда, замену инженерных сетей, строить и реконструировать социальные учреждения, благоустраивать территории, - рассказал Михаил Рабушко, министр строительства Красноярского края. 

Фото: nornickel.ru

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