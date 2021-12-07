Бренд-шеф группы Berrywood Family Николай Бобров стал лучшим в индустрии

Бренд-шеф группы Berrywood Family и Шеф-повар ресторана «Tunguska» Николай Бобров признан лучшим в номинации «Авторская локальная кухня» премии «Лучшие в индустрии 2021». «Пальмовую ветвь» ресторанного бизнеса вручили во время форума лидеров отрасли в Москве. Об этом сообщил в своем Instagram креативный директор сети Дмитрий Журкин.

«Ребята!!!Банда!!!Везу наши награды, завтра уже будут на базе», — поделился новостью в соцсетях Николай Бобров.

Кроме этого, красноярские шеф-повара Хайям Аминов (Fresco), Роман Киселёв (075 group) и Роман Чемеренко (Bellini Group) претендуют на титул «Шеф года», но получили ли они какие-либо награды, пока не сообщается.

Фото: instagram.com/dmitryzhurkin_world