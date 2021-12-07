Спасатели Красноярского края нашли пропавших 28 ноября рыбаков

Спасатели нашли тела пропавших 28 ноября рыбаков. Напомним, что группа из четырёх человек возвращалась с рыбалки в районе Игарки, но до точки назначения они не доехали. На их поиски отправилось 7 местных жителей на 6 снегоходах. Двое из них провалились под лёд и утонули.

В региональном СК уточнили, что личности найденных ещё не установлены, но это не волонтёры: тела обнаружили ниже по течению реки.

Поиски осуществлялись с помощью специального подводного бота. Он позволил найти в реке четыре снегохода, но провести более детальный осмотр с помощью водолазов мешали холода. Сегодня немного потеплело, поэтому специалисты погрузились и смогли найти тела.

Фото: © РИА Новости / Николай Хижняк