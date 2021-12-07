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В Красноярске судебные приставы оказали помощь женщине, которой стало плохо в суде

Главная Общество
Красноярск
18:02 7 Декабря 2021
общество, происшествия, красноярск, суд, помощь
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Сотрудники ГУФССП России по Красноярскому краю Вячеслав Леонов и Артур Саруханян оказали первую помощь женщине, которой стало плохо в Свердловском районном суде.

Участнице разбирательства по уголовному делу начала терять сознание, заседание приостановили и вызвали скорую помощь.

Судебные приставы обеспечили свободный доступ воздуха и правильное положение тела. Как оказалось, женщина страдает диабетом, а инсулина с собой не оказалось, тогда сотрудники службы обеспечили её сладким.

Женщине стало лучше до приезда скорой.

— Я работал и в полиции, и в МЧС, для меня оказывать первую помощь уже привычное дело. Уже третий раз за год участникам процесса становится плохо в суде. До этого мы с товарищем помогли астматику. А ещё был случай, что у мужчины прямо на заседании случился приступ эпилепсии. Всем троим удалось оказать своевременную помощь, - рассказывает судебный пристав майор внутренней службы Вячеслав Леонов.

Фото: r24.fssp.gov.ru 

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