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8 декабря в Красноярске ожидают сильный ветер

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Красноярск
18:40 7 Декабря 2021
красноярск, погода
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8 декабря в Красноярске ожидают сильный ветер с порывами  15-18 м/c и гололёд, сообщают синоптики Среднесибирского УГМС.

Кроме этого, в ночь со среды на четверг температура воздуха опустится до -17°, а днем в четверг будет -12 градусов и снег.

Жителей города просят по возможности отказаться от работ на открытом воздухе и туристических походов, соблюдать осторожность на улицах и дорогах, не приближаться к деревьям, строящимся или ремонтируемым зданиям и линиям электропередач. При возникновении чрезвычайных происшествий необходимо позвонить по номеру 112 или 101.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

 
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