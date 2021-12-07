8 декабря в Красноярске ожидают сильный ветер с порывами 15-18 м/c и гололёд, сообщают синоптики Среднесибирского УГМС.

Кроме этого, в ночь со среды на четверг температура воздуха опустится до -17°, а днем в четверг будет -12 градусов и снег.

Жителей города просят по возможности отказаться от работ на открытом воздухе и туристических походов, соблюдать осторожность на улицах и дорогах, не приближаться к деревьям, строящимся или ремонтируемым зданиям и линиям электропередач. При возникновении чрезвычайных происшествий необходимо позвонить по номеру 112 или 101.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников