В Красноярском крае ищут возможную свидетельницу убийства Вероники Коробкиной

Следственный комитет ищет вероятную свидетельницу убийства Вероники Коробкиной. Жителей Красноярска просят сообщите об этом по телефону 8 (391) 227-06-45 или 02. Анонимность гарантируют.

Девушку, предположительно, зовут Алёна. В день пропажи Коробкиной, она была в кафе и могла видеть, кто похитил женщину.

На вид свидетельнице 23-25 лет, невысокого роста, волосы темного цвета с прядями светлого цвета со стрижкой «карэ» на удлинение, была одета в сарафан голубого цвета.

Напомним, что 41-летняя Вероника Коробкина пропала 23 июля. Её тело нашли 1 августа в Березовском районе. Позже выяснилось, что к её убийству причастны двое мужчин. Одного задержали, второй находится в федеральном розыске. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Фото: ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии