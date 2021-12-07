В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 36 человек

За сутки от коронавируса погибли 36 человек. Всего же с начала пандемии — 7 727.

Подтверждённых диагнозов на 7 декабря — 781. С начала пандемии — 157 819. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %.

Всего вылечили 141 359 человек (+ 733 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 54 321 житель Красноярского края (+ 4 127 за сутки), сняты с медицинского учёта 4 417 человек.

4 384 207 тестов проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 3 918 за последние сутки).

Напомним, в Красноярском крае посёлок Кедровый достиг 80 % коллективного иммунитета от COVID-19.

По информации министерства здравоохранения Красноярского края, в Кедровом один из самых низких показателей по уровню заболеваемости коронавирусом.

Лидируют по числу вакцинированных также Таймырский, Эвенкийский, Туруханский, Мотыгинский и Емельяновский районы.

С 16 ноября по 3 декабря первый компонент вакцины от COVID-19 получили 131,2 тыс жителей края.

Наш регион продолжает входить в первую десятку лидеров среди российских регионов по темпам вакцинации. На данный момент первым компонентом привит 1 181 981 житель (53,2 %).

Имеется достаточный запас вакцин от новой коронавирусной инфекции – 290 тысяч доз. Функционируют 129 стационарных и 104 мобильных прививочных пункта вакцинации, в том числе 18 - в местах массового скопления людей.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев