ТОСЭР «Железногорск» планируется дополнить 20 земельными участками

О том, что территорию опережающего социально-экономического развития «Железногорск» планируется дополнить 20 земельными участками сообщила министр экономики и регионального развития Красноярского края Анна Гарнец во время рабочей поездки в Железногорск.

Как сообщается на сайте правительства красноярского края, ТОСЭР включает в себя 34 га для размещения производственных корпусов с подведёнными инженерными сетями и 10 тыс кв. м помещений производственного корпуса № 1 промышленного парка.

Министр экономики края осмотрела площадки промпарка, а также ознакомилась с инвестиционными площадками, их планируют включить в границы ТОСЭР. Среди заявленных проектов – производство вагон-домов, экологически чистых порошковых покрытий на основе полимеров, алюминиевых порогов и аксессуаров для напольных покрытий.

— Территория опережающего социально-экономического развития – один из важнейших федеральных инструментов поддержки бизнеса в регионе. Преференции со стороны государства позволяют действующим резидентам снизить себестоимость выпускаемой продукции и снять ряд организационных вопросов. Чем шире границы ТОСЭР, тем больше компаний могут воспользоваться предоставляемыми возможностями и реализовать инвестиционные проекты в короткие сроки. Включение новых земельных участков позволит реализовать инвестиционные проекты ещё 12 компаниям на сумму свыше 1,3 млрд рублей, - отметила Анна Гарнец.

Фото: krskstate.ru