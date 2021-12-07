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Жилье в Красноярске за год подорожало на 25,5%. Чего ждать в 2022 году?

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Красноярск
16:04 7 Декабря 2021
недвижимость, жилье, ипотека, цены, прогноз
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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По данным аналитиков компании “Этажи” в среднем за год жилье в Красноярске подорожало на 25,5%. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке сейчас составляет 85 429 руб. за квадрат в 1-комн. квартире, 83 459 руб. - в 2-комн. За месяц цены поднялись на 2,4%.

Драйвером роста цен эксперты считают рынок новостроек, где льготная ипотека подогревает спрос. Краевой минстрой также объяснил, почему в Красноярске дорожает жилье. Министр строительства края Михаил Рабушко главными причинами роста цен назвал  материнский капитал, спрос на льготную ипотеку, растущую инфляция и подорожание стройматериалов. Однако, несмотря на это, ввод жилья продолжается. 

Чтобы снизить рост цен с июля Центробанк начал поднимать процентную ставку. 

Елена Лалетина, заместитель директора компании “Этажи” по работе с партнерами: “За последний месяц банки заявили о повышении ставок по ипотеке и вкладам. Базовая ставка достигла 10% годовых, а в некоторых банках стала даже выше — это психологическая отметка для классического заёмщика. Однако сохраняются некоторые льготные программы. Кроме того, на рынке ещё есть некоторое количество покупателей с одобренными кредитами по старым ставкам. Поэтому до Нового года мы не прогнозируем каких-то серьёзных изменений - спрос и цены на вторичном рынке останутся на прежнем уровне. В дальнейшем ситуация однозначно будет меняться”.

Статистика по ипотеке от компании “Этажи” в Красноярске за 2021 год:

  • Средний возраст заемщиков уменьшился с 38,8 до 37,5 лет. 

  • Средняя сумма кредита наоборот выросла: с 2,37 до 2,77 млн. руб. 

Жилье в Красноярске за год подорожало на 25,5%. Чего ждать в 2022 году?

Средняя сумма кредита (млн руб.) по данным компании “Этажи”

  • Средний срок кредита увеличился с 19,3 до 20,7 млн. руб.

 

Жилье в Красноярске за год подорожало на 25,5%. Чего ждать в 2022 году?

Соотношение среднего срока кредита и средней ставки ипотеки по данным компании “Этажи”

Прогноз от экспертов:

Скорее всего, ставки в начале 2022 года станут двухзначными на все ипотечные продукты. - делится Елена Лалетина, - поэтому снижения цен на недвижимость точно не стоит ждать. Модернизация госпрограмм в 2022 году (расширение льготных условий на объекты ИЖС, семейная, льготная ипотека - она сдерживающий фактор ставок) - будет драйвером рынка недвижимости. 

В сфере первичного жилья мы ожидаем сохранение тренда на рост цен: проектное финансирование и эскроу, дефицит рабочей силы на стройках, дорожающие стройматериалы существенно снизили маржинальность строительства, поэтому предпосылок для снижения цен нет.

Елена Лалетина: “Еще в 2022 году на рынок недвижимости Красноярска планирует зайти крупный федеральный застройщик. Это немного встряхнет рынок первичного жилья, добавит конкурентности и еще больше выбора для покупателей”. 

Когда лучшее время для покупки жилья? Если сейчас есть желание и возможность улучшить жилищные условия, то нужно это сделать. Тенденций на снижение на рынке недвижимости пока не ожидается. 

По материалам компании "Этажи" 

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