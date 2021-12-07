В Норильске задержали двух мужчин по подозрению в изготовлении, хранении и сбыте оружия

Сотрудники полиции совместно с региональным управлением ФСБ России и Росгвардии изъяли в квартирах у мужчин большое количество предметов, конструктивно схожих с огнестрельным оружием и его основными частями. Кроме того, было обнаружено более 600 патронов различного калибра, ножи, оборудование и инструменты, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Один из правонарушителей изготовил боевой пистолет Макарова. Далее посредством закладки на чердаке он передал оружие и 23 патрона другому человеку.

Как показало заключение эксперта, часть изъятых патронов — это боеприпасы, изготовленные промышленным способом. Пистолет системы Макарова признан огнестрельным оружием. Остальные предметы направлены на исследование.

Возбуждены уголовные дела по статьями 222 и 223 УК РФ. Один из подозреваемых заключён под стражу, второй – под домашний арест.

Фото: 24.мвд.рф