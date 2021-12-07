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В Норильске задержали двух мужчин по подозрению в изготовлении, хранении и сбыте оружия

Главная Общество
Красноярск
16:13 7 Декабря 2021
общество, происшествия, норильск, оружие
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Сотрудники полиции совместно с региональным управлением ФСБ России и Росгвардии изъяли в квартирах у мужчин большое количество предметов, конструктивно схожих с огнестрельным оружием и его основными частями. Кроме того, было обнаружено более 600 патронов различного калибра, ножи, оборудование и инструменты, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. 

Один из правонарушителей изготовил боевой пистолет Макарова. Далее посредством закладки на чердаке он передал оружие и 23 патрона другому человеку. 

Как показало заключение эксперта, часть изъятых патронов — это боеприпасы, изготовленные промышленным способом. Пистолет системы Макарова признан огнестрельным оружием. Остальные предметы направлены на исследование. 

Возбуждены уголовные дела по статьями 222 и 223 УК РФ. Один из подозреваемых заключён под стражу, второй – под домашний арест. 

Фото: 24.мвд.рф 

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