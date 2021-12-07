В Красноярске открыли мемориал «Красноярск - город трудовой доблести»

В Красноярске появился мемориальный комплекс в память о трудовой доблести города в годы Великой Отечественной войны. В торжественной церемонии открытия стелы «Город трудовой доблести» в сквере у ДК имени 1 Мая приняли участие первые лица города и края, активисты ветеранских и общественных организаций, руководители и представители трудовых коллективов ведущих предприятий.

«Почетное звание «Город трудовой доблести» Красноярск получил в особый год - год 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны. В этот драматичный для истории нашей страны период сюда, в центр Сибири, были эвакуированы более 20 крупных промышленных предприятий, приехали тысячи людей. Наш город практически с нуля стал центром оборонной промышленности. Отсюда на фронт шли эшелоны с бойцами сибирских дивизий, продовольствием, вооружением. Большое спасибо создателям мемориального комплекса. Вы вложили в него кусочек своего сердца, своей души. Пусть этот комплекс будет знаком нашего глубочайшего уважения поколению победителей, тем, кто выстоял в военное лихолетье и спас страну. Пусть для всех, кто живет и работает сейчас, это место будет местом силы, которое ведет их к новым свершениям, новым победам», - отметил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Мэр Сергей Ерёмин поблагодарил всех, кто поддержал инициативу о присвоении краевому центру почетного звания. Глава города в своем выступлении напомнил, что весной 2021 года решением Президента России Владимира Путина Красноярску присвоено почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести». Этому предшествовало народное голосование – около 140 тысяч красноярцев отдали свой голос в поддержку этого решения.

Сергей Еремин, глава города Красноярска: «Благодарю всех, кто стремился к тому, чтобы Красноярск был признан городом трудовой доблести – ветеранские организации, молодежные объединения. Всех, кто посчитал нравственным долгом бороться за присвоение Красноярску этого почетного звания. Я глубоко признателен строителям и проектировщикам, вложившим душу в этот монумент. Эта стела – не просто новый памятник, не просто красивое место на карте нашего города, это наш общий поклон поколению победителей, совершивших трудовой подвиг в тылу. Я благодарю всех красноярцев, кто участвовал в выборе этого места, потому что именно здесь находился эпицентр нашего трудового фронта. Эта стела стала символом нашего единства, данью памяти и уважения предкам и любви к нашей Родине».

В ходе торжественной церемонии отношение ветеранов к присуждению Красноярску почетного звания Российской Федерации и возведению мемориала выразил полный кавалер ордена Трудовой Славы Юрий Иванашкин.

«Сегодня для нас всех настоящий праздник. Считаю, что Красноярку по праву присвоено почетное звание. Наши отцы и деды воевали на фронтах Великой Отечественной войны. А в тылу, за станками и днем, и ночью кипела работа», - сказал он.

Мнение молодежи на митинге озвучил председатель Совета работающей молодежи при Главе города Красноярска Никита Дадакин.

«Тот факт, что наш город стал городом трудовой доблести, будет хорошим примером и ориентиром для молодых красноярцев. И теперь здесь, на одной из его главных улиц, стоит мемориальный комплекс как дань памяти поколению победителей и тружеников», - сказал Никита Дадакин.

«Красноярск – город трудовой доблести» — это уникальная семнадцатиметровая конструкция, выполненная «без единого гвоздя». Стела выполнена в форме ввысь устремлённого маяка. Маяк символизирует несгибаемость и волю к Победе. Стела облицована плитами из красного и белого камня. На фронтальной стороне в верхней части размещён герб Красноярска. На боковых поверхностях справа и слева в нижней части размещены два изображения боевых орудий, выпущенных на красноярском машиностроительном заводе и использованных в боях при обороне Москвы в 1941 году и взятии Берлина в 1945 году. Рядом со стелой с каждой стороны установлены по три пилона из красного гранита с бронзовыми панно. На бронзовых панно размещена ретроспектива производственных достижений красноярских заводов и знаковых событий из жизни города в период Великой Отечественной войны, а также четверостишия из знаменитого стихотворения первого учителя писателя Виктора Петровича Астафьева, красноярского поэта Игнатия Рождественского «Новостройка». Элементы светодиодного освещения смонтированы в шести точках на нижнем ярусе, с верхней точки будет направлен световой луч.

Напомним, С первого дня войны в Красноярске было развёрнуто масштабное производство военной продукции, остро необходимой фронту. В 1941-м году, в самый сложный момент, Красноярск принял оборудование 29 крупных заводов и фабрик из прифронтовых территорий и вместе с ними – 30 тысяч рабочих. В первой половине 40-х годов XX века Красноярский край стал одним из новых промышленных арсеналов страны: по выпуску промышленной продукции он занимал шестое место в СССР.

Место размещения мемориального комплекса определили сами красноярцы путём голосования.