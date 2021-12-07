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В Красноярске микрокредитную компанию оштрафовали на 150 тысяч рублей за угрозы семье должника

Главная Общество
Красноярск
15:33 7 Декабря 2021
красноярск, деньги, фссп
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Красноярскую микрофинансовую организацию наказали за угрозы семье должника, сообщили в пресс-службе ФССП.

В сентябре к приставам обратилась женщина и рассказала, что её муж занял деньги в микрозайме. Пока мужчина был в командировке, ей начали приходить угрозы со стороны кредиторов. В доказательство своих слов, она показала скриншоты текстовых сообщений и аудиосообщения в WhatsApp.

«Было установлено, что два голосовых сообщения имеют угрожающий характер и унижают честь и достоинство женщины. Кроме того, представители микрокредитной организации нарушили требование о строго регламентированном количестве сообщений», — рассказали в ФССП.

Организацию привлекли к ответственности по статье «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». 

В отношении организации возбудили административное дело по статье 14.57 КоАП РФ В результате суд обязал МФО выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.

За 10 месяцев текущего года в судебным приставам Красноярского края поступило 800 подобных обращений. 

«По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях принято 130 решений о привлечении нарушителей к ответственности на сумму 4,6 миллионов рублей».

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

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