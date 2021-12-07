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Красноярскую управляющую компанию подозревают в хищении 4 млн рублей бюджетных средств

Главная Общество
Красноярск
14:52 7 Декабря 2021
общество, происшествия, красноярск, компания, кража
Фотография © Александр Жуковец
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Как сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края, в августе прошлого года департамент городского хозяйства администрации Красноярска и ООО УК «ЖСК» заключили соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета для возмещения затрат на дезинфекцию в местах общего пользования многоквартирных домов. Расходы на указанную сумму управляющая компания не понесла. После поступления денег на расчётный счёт организации, они были похищены. 

Ущерб муниципальному бюджету - более 4 млн рублей. 

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). 

Расследование продолжается.

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