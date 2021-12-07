Красноярскую управляющую компанию подозревают в хищении 4 млн рублей бюджетных средств

Как сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края, в августе прошлого года департамент городского хозяйства администрации Красноярска и ООО УК «ЖСК» заключили соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета для возмещения затрат на дезинфекцию в местах общего пользования многоквартирных домов. Расходы на указанную сумму управляющая компания не понесла. После поступления денег на расчётный счёт организации, они были похищены.

Ущерб муниципальному бюджету - более 4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

Расследование продолжается.