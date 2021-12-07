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Новая красноярская парковка на улице Маерчака оказалась никому не нужна

Главная Общество
Красноярск
14:34 7 Декабря 2021
красноярск, парковка
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Новая многоуровневая парковка на улице Маерчака оказалась не востребованной водителями. Многие продолжают парковать авто во дворах и автобусных карманах. Об этом рассказал Красноярский фотограф Сергей Токарев.

«Водители не сильно спешат ехать на платный паркинг. В 10 утра все проезды, автобусные карманы и дворы, как и прежде, заставлены машинами», — написал Сергей Токарев.

В комментариях к посту предположили, что водители не хотят платить из-за маленьких зарплат

Столько не готовы платить люди, получающие 150-250 рублей в час, ведь это существенный процент от ставки. А студентам и тем более

Если цена 30р в час, то за день 270 я не готова платить, это 6к в месяц. Если цена 10р в час, то в месяц 2к, кто-то тоже не готов платить, я экономлю деньги не для того, чтоб выделить ежемесяный бюджет на парковку. Платить периодически, по необходимости, несколько раз в месяц по 30р в час я готова.

Напомним, что парковку возвела компания «Арбан». Сооружение рассчитано на 800 машин. В дальнейшем паркинг оборудуют зарядками для электроавтомобилей. Сейчас на парковку действует льготная цена — 10-30 рублей в час. Оплатить услугу можно через бесконтактные паркоматы с приложением KeyPark.

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