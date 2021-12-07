Регулярная антивирусная дезинфекция электричек продолжается на Красноярской железной дороге

Для защиты здоровья пассажиров в условиях неблагоприятной эпидемической ситуации в городских и пригородных поездах Красноярской железной дороги проводится регулярная влажная уборка и дезинфекция.

Процедура проходит в моторвагонных депо Красноярска и Абакана перед каждым выходом состава в рейс.

Тщательной санитарной обработке подвергаются все поверхности в вагонах, к которым прикасаются пассажиры, в том числе поручни, ручки, двери, сидения, окна и туалетные комнаты.

Для этого используются специальные антивирусные средства, которые безопасны для человека и активны против COVID-19.

Добавим, что в вагонах пассажиры могут воспользоваться антисептиками для рук. В поездах и на вокзалах необходимо соблюдать масочный режим.

Фото: КрасЖД