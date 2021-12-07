Погрузка на Красноярской железной дороге в январе–ноябре составила 71,3 млн тонн

Погрузка на Красноярской железной дороге за январь–ноябрь 2021 составила 71,3 млн тонн грузов. Это на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

За 11 месяцев на КрасЖД погружено:

каменного угля – 48 млн тонн (+4,2% к январю-ноябрю 2020 года);

руды цветной и серного сырья – 5,4 млн тонн (-6,3%);

нефти и нефтепродуктов – 4,8 млн тонн (-21,2%);

лесных грузов – 2,4 млн тонн (+0,3%);

зерна – 1,2 млн тонн (+12,6%);

руды железной и марганцевой – 1,1 млн тонн (-3%)

промышленного сырья – 763,2 тыс. тонн (+4,1%);

цемента – 696,6 тыс. тонн (+3,9%).

Грузооборот с начала 2021 года составил 123,8 млрд тарифных тонно-км (–0,7% к январю-ноябрю прошлого года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 147,6 млрд тонно-км (-2,4%).

В ноябре 2021 года погрузка составила 6,4 млн тонн грузов, что на 8,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Тарифный грузооборот за этот же период составил 11,6 млрд тонно-км (+0,3% к ноябрю прошлого года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 13,8 млрд тонно-км (-0,9%).

Напомним, в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Республики Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.

Фото: КрасЖД