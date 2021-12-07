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СФУ создал биржу производственных практик для студентов

Главная Общество
Красноярск
13:19 7 Декабря 2021
общество, красноярск, сфу, студенты, компании
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С 29 ноября по 3 декабря более 20 компаний представили предложения о прохождении практик и стажировок студентам СФУ. Мероприятие прошло в гибридном формате — часть активностей прошла на площадках СФУ очно, другая часть прошла онлайн.

СФУ создал биржу производственных практик для студентов

В ходе «Биржи практик» состоялись:

- 4 стендовые сессии компаний-работодателей на разных площадках университета;

- 8 онлайн-презентаций программ стажировок;

- 5 прямых эфиров с представителями компаний;

- круглый стол с участием работодателей , студентов, Агентства труда и занятости населения Красноярского края и Ассоциации центров карьеры.

СФУ создал биржу производственных практик для студентов

Более 150 студентов, принявших очное участие в «Бирже практик», смогли познакомиться с деятельностью компаний, получить представление о вариантах дальнейшего профессионального развития, рассмотреть возможности прохождения практики или стажировки, получить обратную связь и реальные предложения от работодателей.

Свои предложения представили ОК РУСАЛ, ПАО «Полюс», АО «Красцветмет», ПАО ГМК «Норильский никель», Норильско-Таймырская энергетическая компания, АО «Информационные спутниковые системы им. Решетнева», EY (Ernst & Young), Международный аэропорт Красноярск, ПАО Банк ВТБ, АО Банк «Точка», АО «Альфа-банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ООО «Апогей–БК», ООО ТПК «Красноярскэнергокомплект», 2ГИС и другие компании, заинтересованные в привлечении молодых специалистов.

Студенты и представители компаний получили памятные сувениры от организаторов мероприятия.

Справка: «Биржа практик» − это проект, направленный на создание площадки для установления прямых контактов и взаимодействия между студентами и работодателями в целях подбора мест прохождения производственных практик и возможного дальнейшего трудоустройства.

Организатором ярмарки мест практик и стажировок «Биржа практик» выступил Центр карьеры Сибирского федерального университета. Проект «Ярмарка мест практик и стажировок «Биржа практик» − это победитель Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2021 году.

Фото: sfu-kras.ru

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