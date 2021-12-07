В Красноярске заработал вакциномобиль

Вакциномобиль прошёл тестирование, а сегодня начал работать в мкр. Солнечный. В этом микрорайоне вакциномобиль будет работать до конца месяца с 9.00 до 16.00 (выходные – суббота, воскресенье), сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края. На этой неделе вакциномобиль находится у гипермаркета «Аллея» (ул.60 лет образования СССР, 24а).

Напомним, почётный гражданин Красноярского края и города Красноярска, меценат Хазрет Совмен приобрёл для региона два вакциномобиля, шесть машин скорой помощи класса «В» и пять – класса «С» (реанимации).

Вакциномобили имеют специальные холодильники и мебель для проведения прививок. Подобных прививочных машин в регионе нет. Один такой автомобиль будет выезжать к маломобильным жителям Красноярска, желающим провакцинироваться и на предприятия для массовой вакцинации. Второй будет прививать жителей Назаровского района.

Автомобили скорой помощи оснащены дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами ИВЛ. В реанимобилях есть всё необходимое для проведения экстренных операций. Четыре реанимационные машины оставят в Красноярске, одну передадут емельяновской больнице.

Фото: kraszdrav.ru